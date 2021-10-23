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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcınİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed HassanYukatel Kayserispor: Lung,...

KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

Yukatel Kayserispor : Lung, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Yasir Subaşı, Uzodimma, Attamah, Emrah Başsan, Mensah, Thiam, Gavranovic

Goller: Dk. 8 Serdar Gürler, Dk. 45 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısını 2-0 üstün tamamladı.

1. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda top üstten auta gitti.

8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Çekiçi'nin sol çaprazdan ortasında, Serdar Gürler kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı qağlara gönderdi: 1-0.

19. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan pası sonrası Gavranovic'in zayıf vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

27. dakikada Çekiçi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

45. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Skubic'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği pas sonrası Hadziahmetovic'in sert vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Konyaspor soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri
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