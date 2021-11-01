Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakalarında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü, Adanaspor da Altınordu'yu konuk etti. Bursaspor, başkent temsilcisini 2-0 yenerken, Adanaspor ekibi ise İzmir ekibini 1-0'lık skorla geçti.
Spor Toto 1. Lig'de 11. haftaya 24 puan ve averajla MKE Ankaragücü'nün önünde lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor'u 2-1 yendi. MKE Ankaragücü ise deplasmanda Eyüpspor'a 2-0 yenildi. Bu sonuçla İstanbul temsilcisi rakibinin 3 puan önüne geçerek liderliğini korudu.
Haftayı galibiyetle kapatan Eyüpspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor, zirve takibini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligde 11. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 2-0
Manisa FK-Beypiliç Boluspor: 2-2
Eyüpspor-MKE Ankaragücü: 2-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor: 2-1
Altaş Denizlispor-Kocaelispor: 1-1
Gençlerbirliği-İstanbulspor: 0-2
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0
Adanaspor-Altınordu: 1-0
Puan durumu
Ligde tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|11
|8
|3
|0
|21
|4
|17
|27
|2. MKE ANKARAGÜCÜ
|11
|7
|3
|1
|19
|8
|11
|24
|3. EYÜPSPOR
|11
|7
|2
|2
|19
|12
|7
|23
|4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|11
|7
|1
|3
|17
|11
|6
|22
|5. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|11
|7
|0
|4
|20
|10
|10
|21
|6. KOCAELİSPOR
|10
|5
|2
|3
|10
|10
|0
|17
|7. BURSASPOR
|10
|4
|2
|4
|14
|13
|1
|14
|8. TUZLASPOR
|10
|4
|2
|4
|10
|10
|0
|14
|9. GENÇLERBİRLİĞİ
|10
|4
|2
|4
|12
|16
|-4
|14
|10. İSTANBULSPOR
|10
|4
|1
|5
|14
|13
|1
|13
|11. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|10
|3
|3
|4
|11
|11
|0
|12
|12. YILPORT SAMSUNSPOR
|10
|3
|3
|4
|14
|16
|-2
|12
|13. ADANASPOR
|11
|3
|3
|5
|13
|16
|-3
|12
|14. ALTAŞ DENİZLİSPOR
|10
|3
|2
|5
|10
|13
|-3
|11
|15. NASADOGE MENEMENSPOR
|10
|3
|2
|5
|12
|18
|-6
|11
|16. MANİSA FK
|11
|3
|1
|7
|14
|20
|-6
|10
|17. ALTINORDU
|11
|3
|1
|7
|12
|23
|-11
|10
|18. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|10
|2
|1
|7
|8
|16
|-8
|7
|19. BALIKESİRSPOR
|10
|2
|0
|8
|7
|17
|-10
|6
Gelecek haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın programı şöyle:
5 Kasım Cuma:
20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Vefa)
20.00 İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
6 Kasım Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)
19.00 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
7 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
16.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Kocaeli)