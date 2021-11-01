Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakalarında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü, Adanaspor da Altınordu'yu konuk etti. Bursaspor, başkent temsilcisini 2-0 yenerken, Adanaspor ekibi ise İzmir ekibini 1-0'lık skorla geçti.

Spor Toto 1. Lig'de 11. haftaya 24 puan ve averajla MKE Ankaragücü'nün önünde lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor'u 2-1 yendi. MKE Ankaragücü ise deplasmanda Eyüpspor'a 2-0 yenildi. Bu sonuçla İstanbul temsilcisi rakibinin 3 puan önüne geçerek liderliğini korudu.

Haftayı galibiyetle kapatan Eyüpspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor, zirve takibini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligde 11. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 2-0

Manisa FK-Beypiliç Boluspor: 2-2

Eyüpspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor: 2-1

Altaş Denizlispor-Kocaelispor: 1-1

Gençlerbirliği-İstanbulspor: 0-2

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Adanaspor-Altınordu: 1-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: