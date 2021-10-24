Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, puanını 24'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Konuk ettiği Manisa FK'ye 2-1 üstünlük kuran MKE Ankaragücü ise puanını 24 yaptı ve haftayı ikinci sırada tamamladı.

Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor- Adanaspor : 1-0

MKE Ankaragücü-Manisa FK: 2-1

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: 3-2

Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-3

Beypiliç Boluspor-Nasadoge Menemenspor: 1-0

Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Balıkesirspor- Bursaspor : 0-2

Kocaelispor-Gençlerbirliği: 1-2

Puan durumu

Ligde 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: