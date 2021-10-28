Futbol: Spor Toto 1. Lig
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka
16.00 Manisa FK-Beypiliç Boluspor: Alper Akarsu
19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol
31 Ekim Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Altaş Denizlispor-Kocaelispor: Davut Dakul Çelik
19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
1 Kasım Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak
20.00 Adanaspor-Altınordu: Oğuzhan Çakır