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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 10. maçlar oynandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 10. maçlar oynandı.

10 takımın tek grupta mücadele ettiği elemelere, 5 karşılaşmayla devam edildi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia, sahalarında Bolivya'yı 3-0 yendikleri mücadelenin 17 ve 19. dakikalarında fileleri havalandırdı.

Gol sayısını 33'e çıkaran 31 yaşındaki Valencia, Agustin Delgado ile paylaştığı "Ekvador Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirdi.

Bir maç eksiği bulunan takımlardan Brezilya 27 puanla lider, Arjantin ise 19 puanla 2. sırada yer aldı. Bu iki ekibi, 16 puan toplayan Ekvador ve Uruguay izledi.

Grupta ilk 4'e girecek ekipler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Peru-Şili: 2-0

Ekvador-Bolivya: 3-0

Venezuela-Brezilya: 1-3

Uruguay-Kolombiya: 0-0

Paraguay-Arjantin: 0-0

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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