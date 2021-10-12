Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri üçüncü turunda iki grupta altı maç oynandı.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore'nin İran ile 1-1 berabere kaldığı maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika forma giydi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

İran-Güney Kore: 1-1

Suriye-Lübnan: 2-3

Birleşik Arap Emirlikleri-Irak: 2-2

B Grubu:

Japonya-Avustralya: 2-1

Umman-Vietnam: 3-1

Suudi Arabistan-Çin: 3-2