Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri üçüncü turunda iki grupta altı maç oynandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri üçüncü turunda iki grupta altı maç oynandı.
Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore'nin İran ile 1-1 berabere kaldığı maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika forma giydi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
İran-Güney Kore: 1-1
Suriye-Lübnan: 2-3
Birleşik Arap Emirlikleri-Irak: 2-2
B Grubu:
Japonya-Avustralya: 2-1
Umman-Vietnam: 3-1
Suudi Arabistan-Çin: 3-2
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri