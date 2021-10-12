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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 4 grupta 6 maç oynandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 4 grupta 6 maç oynandı.

H Grubu'nda Senegal'in deplasmanda Namibya'yı 3-1 yendiği maçta Alanyasporlu Famara Diedhiou "hat-trick" yaptı.

Senegal, 10 takımın mücadele edeceği play-off'lara katılma hakkını kazanan ilk ülke oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Nijer-Cezayir: 0-4

G Grubu:

Zimbabve-Gana: 0-1

Güney Afrika Cumhuriyeti-Etiyopya: 1-0

H Grubu:

Namibya-Senegal: 1-3

Kongo-Togo: 1-2

I Grubu:

Gine-Fas: 1-4

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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Haber: Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Haberler Spor
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