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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 5 maç oynandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 5 maç oynandı.

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, deplasmanda Libya'yı 3-0 yendikleri karşılaşmanın 45+4'üncü dakikasında fileleri havalandırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Burkina Faso-Cibuti: 2-0

D Grubu:

Mozambik-Kamerun: 0-1

Fildişi Sahili-Malavi: 2-1

F Grubu:

Gabon-Angola: 2-0

Libya-Mısır: 0-3

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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