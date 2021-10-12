Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 5 maç oynandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 5 maç oynandı.
Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, deplasmanda Libya'yı 3-0 yendikleri karşılaşmanın 45+4'üncü dakikasında fileleri havalandırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Burkina Faso-Cibuti: 2-0
D Grubu:
Mozambik-Kamerun: 0-1
Fildişi Sahili-Malavi: 2-1
F Grubu:
Gabon-Angola: 2-0
Libya-Mısır: 0-3
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri