Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 4 grupta 8 maç oynandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 4 grupta 8 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Zambiya-Ekvator Ginesi: 1-1
Moritanya-Tunus: 0-0
C Grubu:
Orta Afrika Cumhuriyeti-Nijerya: 0-2
Yeşil Burun Adaları-Liberya: 1-0
E Grubu:
Uganda-Ruanda: 1-0
Kenya-Mali: 0-1
J Grubu:
Benin-Tanzanya: 0-1
Madagaskar- Demokratik Kongo Cumhuriyeti : 1-0
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri