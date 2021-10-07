FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor - Haberler
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FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada, topladığı 8 puanla 14. sırada yer alan FT Antalyaspor'da yeni bir sayfa açıldı. Ersun Yanal'ın yerine futbol sorumlusu olarak görevlendirilen takım kaptanı Nuri Şahin, arkadaşlarını zorlu DG Sivasspor maçına hazırlıyor. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı beyazlılar beşe iki pas çalışmasının ardından çift kale taktik ağırlıklı maç yaptı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Kırmızı beyazlılar Sivasspor ile 16 Ekim saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacak.

(İsa Akar/İHA)

FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor

FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor

FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor

FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor

FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor

FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor

FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor

FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor

FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor

FT Antalyaspor'da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor

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