Frutti Extra Bursaspor, Anthony Brown'u kadrosuna kattı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Anthony Brown ile anlaşma sağladı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Anthony Brown ile anlaşma sağladı.
Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, ABD'li Anthony Brown ile anlaşma sağladı. LA Lakers tarafından 2. tur 4. sıradan draft edilen Brown, geçen sezon Boulogne-Levallois forması ile Eurocup'ta 13.7 sayı 4.7 rb ve 2.3 asistlik ortalama yakaladı ve Eurocup'ın en iyi 2. beşine seçildi." - BURSA
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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