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Frutti Extra Bursaspor: 76-62

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Frutti Extra Bursaspor: 76-62

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Hüseyin Çelik (xx), Ali Köseoğlu (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 7, Yunus (x) 3, Colson (xxx) 10, M'Baye (xxx) 16, Semih Erden (xxx) 8, Blackmon (xx) 6, Mahir (xxx) 9, Roll (xxx) 10, Berkan (xx) 5, Can Korkmaz (x) 2FRUTTI EXTRA...

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Hüseyin Çelik (xx), Ali Köseoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 7, Yunus (x) 3, Colson (xxx) 10, M'Baye (xxx) 16, Semih Erden (xxx) 8, Blackmon (xx) 6, Mahir (xxx) 9, Roll (xxx) 10, Berkan (xx) 5, Can Korkmaz (x) 2

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Freeman (xxx) 17, Milosavljevic (x), Andrews (xx) 9, Egemen (xxx) 10, Dudzinski (xx) 5, Ömer Utku (x) 4, Onuralp (xx) 7, Hayes (xx) 8, Metin (x) 2, Yağızhan (x)

1.PERİYOT: 25-18

İLK YARI: 41-29

3.PERİYOT: 59-47

5 FAUL: Andrews (35.41) ( Bursaspor )

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, 4 maçta 3'üncü galibiyetini evinde Frutti Extra Bursaspor'u 76-62 yenerek aldı. Ligde geçen hafta Anadolu Efes'e deplasmanda 1 sayı farkla yenildiği karşılaşmanın yaralarını sarıp zirve takibini sürdüren yeşil-kırmızılı ekipte M'Baye 16 sayıyla skora katkı yaptı.

Karşıyaka maça Semih Erden, Taylor ve Colson'la 13-2'lik seriyle başladı. İlk periyotta farkı 13 sayıya kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, 10 dakikalık bölümü 25-18 önde bitirdi. İkinci periyodun başında Bursaspor farkı 4'e kadar indirse de bu bölümde Roll ve Berkan'la 3 sayılık basketler bulan ev sahibi, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. Maçın ilk yarısı yeşil-kırmızılılardan Roll'un son saniye üçlüğüyle 41-29 İzmir temsilcisi lehine sonuçlandı. Üçüncü periyotta Bursaspor'un farkı eritmeye çalıştığı dakikalarda M'Baye, Taylor ve Yunus'la kritik isabetler bulan Karşıyaka, farkı ilk kez 14 sayıya kadar taşıdı. Periyot sonunda dördüncü periyoda 59-47 girildi. Son 10 dakikada rahat bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, salondan 76-62 galip ayrıldı.


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Haber: Frutti Extra Bursaspor: 76-62 - Haberler Spor
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