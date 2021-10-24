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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Mehmet KısalFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudriashov (Dk. 73 Milosevic), Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 73 Ghacha), Fredy (Dk. 89 Ufuk Akyol), Güray Vural, Doğukan Sinik, Amilton (Dk.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Kudriashov (Dk. 73 Milosevic), Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 73 Ghacha), Fredy (Dk. 89 Ufuk Akyol), Güray Vural, Doğukan Sinik, Amilton (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Crivelli (Dk. 46 Wright)

Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 90+2 Şener Özbayraklı), Epureanu, Ndayishimiye, Lima (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 74 Aleksic), Berkay Özcan, Visca (Dk. 90+2 Chadli) Deniz Türüç (Dk. 75 Guldbrandsen), Tolga Ciğerci, Okaka

Goller: Dk. 32 ve 56 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 90+4 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 79 Çaiçara (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

56. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Ndayishimiye'nin ara pasına hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

76. dakikada Visca'nın köşe vuruşundan ortasına yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

80. dakikada Milosevic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

90+4. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın elleriyle uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Ghacha, fileleri havalandırdı: 1-2.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri
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