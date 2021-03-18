SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Ersun Yanal: Oyuncularımız güzel hikaye yazmakla meşguller

Semih Tokatlı: Antalyaspor bugün galibiyeti hak etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Karşılaşmanın ardından Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçtan sonra yaptığı açıklamada, oyuncularını kutladı. 21 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye Kupası'nda final hakkı kazandıklarını belirten Ersun Yanal, 'Oyuncularımız zorlu süreçte, bu seride gol yemeden her maçı kazanarak finali hak etti. Zorlu dönemdeyiz. Hem pandemi hem kadrodaki eksikler, transfer yasağı olmamızdan dolayı oyuncularımız enteresan hikaye yazmakla meşguller. Bence de bu güzel hikaye. Geçen hafta 15 maçlık yenilmezlik serimizi Alanya'da durdurmuştuk. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

"AYNI PERFORMANSI SÜRDÜRMELERİNİ BEKLİYORUM"

Ligin sonuna kadar oyun disiplinine bağlı oynamaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Ersun Yanal, 'Oyuncularımızı kutluyorum. Bence en büyük takdiri hak ettiler. Hem de fazlasıyla hak ettiler. Bu şekilde devam etmesini bekliyorum. Aynı performansı sürdürmelerini bekliyoruz. Rakip Aytemiz Alanyaspor önemli bir takımdı. Geçen maçtaki skoru kendi lehimize çevirdiğimiz için mutluyuz' diye konuştu.

SEMİH TOKATLI: ANTALYASPOR GALİBİYETİ HAK ETTİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı ise bugünkü maçta oyuna iyi başlayamadıklarını ve iyi futbol sergileyemediklerini söyledi. Hedefe ulaşamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Tokatlı, 'Antalyaspor bugün galibiyeti hak etti. İyi olan kazandı. Antalyaspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı