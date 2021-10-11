Fransa, Uefa Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. İtalya'nın Milano kentinde oynanan final maçında Fransa'ya şampiyonluğu getiren goller Benzema ve Mbappé'den geldi.

2. UEFA Uluslar Ligi'nde, İspanya İtalya'ya 2-1, Fransa da Belçika'yı 3-2 mağlup etmişti.

Milano'daki San Siro Stadyumu'nda oynanan final maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

İspanya, 64. dakikada Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Fransa, 66. dakikada Benzema'nın golüyle eşitliği yakaladı, 80. dakikada Mbappé'nin golüyle de şampiyonluğa ulaştı.

Lloris'ten son dakikalarda iki kurtarış

2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın kalecisi kaptan Lloris, son dakikalarda yaptığı iki önemli kurtarışla şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Final maçında İspanya, yüzde 64'le topa daha fazla sahip olan taraftı.

Her iki takımın da 12 gol girişimi vardı.

Kaleyi bulan şutlarda ise üstünlük 5-4'le Fransa'daydı.

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu ise 2019'da Portekiz olmuştu.