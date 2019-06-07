SPOR Fransa Milli Takımı, son antrenmanını yaptı

İsmail AKKAYA KONYA (DHA) - 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile Konya'da karşılaşacak olan Fransa Milli Takımı, maç öncesi son antrenmanını yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6 puanla H Grubu'nun lideri olan Fransa, Türkiye ile yarın saat 21.45'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak. Teknik direktör Didier Deschamps nezaretindeki oyuncular, bugün maçın oynanacağı statta son antrenmanın yaptı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, basına kapalı olan taktik çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA