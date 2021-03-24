SPOR Frank de Boer: Türkiye'yi tebrik ediyorum

Frank de Boer: Türkiye'yi tebrik ediyorum

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)-

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Aldığı galibiyetten ötürü Türkiye'yi tebrik eden Frank de Boer, "Türkiye'yi tebrik ediyorum. Organize oynadılar ve skor olarak da bizi cezalandırdılar. Daha önümüzde 9 maç var. İleri bakıyoruz. 3 gün sonraki maçta kendi gücümüzü göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı