SPOR Francisco Montero, İstanbul'a geldi
SPOR Francisco Montero, İstanbul'a geldiEnver ALAS - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, İstanbul'a geldi.
01.09.2020 00:19 | Son Güncelleme: 01.09.2020 00:25
SPOR Francisco Montero, İstanbul'a geldi
Enver ALAS - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, İstanbul'a geldi.
İspanya'nın başkenti Madrid'den kalkan uçakla saat 22.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen Montero'yu siyah beyazlı yetkililer karşıladı. Montero sonrasında özel araçla havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.
Kaynak: DHA