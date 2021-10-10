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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Red Bull takımı pilotlarından Hollandalı Max Verstappen'in ikinci olduğu yarışta, Meksikalı Sergio Perez üçüncü sırayı aldı.

Verstappen, bu sezon 12. kez podyuma çıkma başarısını gösterdi. Bottas 9, Perez ise 3. kez podyum sevinci yaşadı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Bottas'ın

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Bottas'ın

 F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek...

F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek...
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