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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansı sona erdi

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansı sona erdi

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları tamamlandı.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları tamamlandı.

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve bir saat süren son antrenman seansında en iyi dereceyi, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yaptı.

Cuma günü yapılan ilk iki antrenman seansının aksine yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle pilotlar 8. dakikadan itibaren piste çıkmaya başladı. Yağmur lastiklerini takan AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda keşif turlarıyla pisti ilk turlayan pilotlar oldu.

Toplam 19 tur atan Fransız pilot Gasly, 1.30.447'lik zamanıyla son antrenman turunun en iyi derecesini elde etti.

Dünkü antrenman seanslarında istediği performansı yakalayamayan Red Bull, takım patronu Christian Horner'ın otomobili iyileştirmek için geceyi garajda geçireceklerini açıklamasının ardından son seansta ilk üçe girdi.

Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi veren pilotu Max Verstappen, 11 tur attığı seansı 1.30.611'lik zamanıyla ikinci sırada tamamladı.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise 1.30.684 ile üçüncü en hızlı isim oldu.

Hamilton, sadece 5 tur attı

İlk iki seansın lideri Hamilton, sadece 5 tur attığı son seansta 1.33.636'lık derecesiyle 18. sırada yer aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1.31.996 ile 9. sırada kaldı.

Ferrari pilotlarından İspanyol Carlos Sainz, 1.31.262'lik zamanıyla 4, dün kendisine üst sıralarda yer bulan Charles Leclerc de 1.31.543'lük süresiyle 5'inciliği elde etti.

Islak zemin kontrolü zorlaştırdı

Pilotlar, son antrenman seansında ıslak zemin nedeniyle araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Red Bull'dan Max Verstappen, Aston Martin'den Sebastian Vettel, Ferrari'den Charles Leclerc ve Haas'tan Nikita Mazepin, farklı virajlarda tam spin attıktan sonra tura kaldıkları yerden devam etti.

İki farklı lastik tercihi

Antrenman seansına ilk çıkan pilotlar mavi şeritli yağmur lastiklerini tercih ederken, 20 dakikalık bölümün ardından yağmurun da durmasıyla tüm pilotlar yeşil şeritli ıslak zemin lastiklerine geçiş yaptı.

Yağmur lastikleri 300 kilometre hızla giden bir F1 otomobilinde 80 litre su tahliyesi sağlarken, ıslak zemin lastiklerinde bu rakam 30 litreye düşüyor.

Russell çakıl havuzundan çıkamadı

İkinci virajda aracının kontrolünü kaybeden ve çakıl havuzuna sürüklenen Williams'ın Büyük Britanyalı pilotu George Russell, yeniden hareket edemeyince kırmızı bayraklarla seans durduruldu.

Russell'ın aracı çekici vasıtasıyla padok alanına götürülürken, pistteki tüm pilotlar garaja döndü. Yaklaşık dört dakika sonra antrenman seansı yeniden başladı.

Üçüncü antrenman seansı sonuçları

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

SürücüTakımSüreFark
1Pierre GaslyAlphaTauri1.30.447

2Max VerstappenRed Bull1.30.611+0.164
3Sergio PerezRed Bull1.30.684+0.237
4Carlos SainzFerrari1.31.262+0.815
5Charles LeclercFerrari1.31.543+1.096
6Fernando AlonsoAlpine1.31.545+1.098
7Kimi RaikkonenAlfa Romeo1.31.572+1.125
8Yuki TsunodaAlphaTauri1.31.981+1.534
9Valtteri BottasMercedes1.31.996+1.549
10Esteban OconAlpine1.32.089+1.642
11Antonio GiovinazziAlfa Romeo1.32.097+1.650
12Sebastian VettelAston Martin1.32.111+1.664
13Mick SchumacherHaas1.32.228+1.781
14Daniel RicciardoMcLaren1.32.270+1.823
15Lando NorrisMcLaren1.32.314+1.867
16Lance StrollAston Martin1.33.348+2.901
17Nikita MazepinHaas1.33.425+2.978
18Lewis HamiltonMercedes1.33.636+3.189
19Nicholas LatifiWilliams1.35.681+5.234
20George RussellWilliams

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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Haber: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansı sona erdi - Haberler Spor
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