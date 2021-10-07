Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı yarın başlayacak
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecan yarın başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecan yarın başlayacak.
Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, yarın saat 11.30'da yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.
Organizasyonda 9 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.
Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri