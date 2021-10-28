Floor Curling Türkiye Şampiyonası, Adana'da başladı

ADANA (AA) - Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 80 takımdan 240 sporcunun katılımıyla Adana'da başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılışında, curlingin kış spor branşları arasında Türkiye'nin gözbebeği olduğunu söyledi.

Floor curlingin, bu sporun tanıtımına önemli katkı sağladığına dikkati çeken Çintimar, "İnşallah camiamız her geçen gün daha büyük bir cami olacaktır. Özellikle de kış olimpiyatlarında curling ile bir madalya sahibi olacağımıza eminim." diye konuştu.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin de ilk kez kulüpler arası Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildiğini belirtti.

Şebin, dünyada floor curlingin en çok geliştiği ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.

Şampiyona, 31 Ekim Pazar günü tamamlanacak.