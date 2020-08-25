SPOR Filip Novak Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Filip Novak Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım

SPOR Filip Novak Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağımFenerbahçe'den teklif geldiğinde bunu duymak çok hoş olduPozisyonumu asla değiştirmek istememHerkes bu takıma kupalar getirebilmek için çok açFenerbahçe'nin geleceği için düşünmek istiyorumBen Sosa'ya, O da bana...

25.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:16

SPOR Filip Novak Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım

Fenerbahçe'den teklif geldiğinde bunu duymak çok hoş oldu

Pozisyonumu asla değiştirmek istemem

Herkes bu takıma kupalar getirebilmek için çok aç

Fenerbahçe'nin geleceği için düşünmek istiyorum

Ben Sosa'ya, O da bana yardım edecek

Mustafa AKIN Düzce,(DHA) - Filip Novak, Fenerbahçe'nin geleceği için düşünmek istiyorum ve bunun için buradayım dedi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Filip Novak, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendisi için uzun bir sezonu geride bıraktığını ifade eden Novak, Hem Avrupa liginde hem kupada hem lig mücadele ettik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir kulüpte oynamak her zaman hayalimdi dedi.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELDİĞİNDE BUNU DUYMAK ÇOK HOŞ OLDU

Novak, Trabzonspor'dan ayrılış süreci ile ilgili olarak, Trabzon'da olduğum zaman sadece Trabzonspor'a odaklandım. Kontratımın son 6 ayında diğer opsiyonları düşünmeye başladım. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde bunu duymak çok hoş oldu. Elimden gelenin en iyisini yapacağım başarılı olmak için ifadelerini kullandı.

POZİSYONUMU ASLA DEĞİŞTİRMEK İSTEMEM

Futbolu başladığında mevkisinin forvet olduğunu ifade eden Novak, 20 yaşıma kadar forvet olarak oynadım. Kulüp değiştirdiğimde kimse sol bek oynamak için hazır değildi. Beni burada denediler ve bende başarılı oldum. Pozisyonumu asla değiştirmek istemem bu pozisyonda oynamayı seviyorum diye konuştu.

HERKES BU TAKIMA KUPALAR GETİREBİLMEK İÇİN ÇOK AÇ

Filip Novak, Caner Erkin ile arasında oluşacak rekabet hakkında ise 2 tane iyi oyuncu olması bence çok iyi. Bu sene lige 3 takım daha geldi ve sezon uzun olacak. Bir sürü iyi futbolcuya ihtiyacımız var. En iyi olan formayı alacaktır. Ben 11 oyuncusu olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım ama en önemlisi takımın başarısı. Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşmayı sevmiyorum. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben her zaman ligin en zirvesinde oynamak istiyorum. Takım içindeki arkadaşlarımı görüyorum ve gerçekten herkes çok aç bu takıma kupalar getirebilmek için dedi.

FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ İÇİN DÜŞÜNMEK İSTİYORUM

Fenerbahçe karşısına rakip olarak çıktığı mücadelelerin çok farklı olduğunu kaydeden Filip Novak, Bütün şehir o maçı bekliyordu. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum ama çok fazla Fenerbahçe'ye karşı maç kazandık. Ben Fenerbahçe'nin geleceği için düşünmek istiyorum ve bunun için buradayım ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi Final maçı ile alakalı Alaba'nın performansı sorusuna cevap veren Filip Novak, Tarihin en iyileri mi bilmiyorum ama final maçlarını izledim. Çok modern futbolcular ve onları izlemeyi seviyorum. Onlardan bir şeyler öğrenebiliyorum. Ben hala öğrenip başarılı olmak istiyorum şeklinde konuştu.

BEN SOSA'YA, O DA BANA YARDIM EDECEK

Jose Sosa'nın da Fenerbahçe'ye gelmesi ile ilgili konuşan Novak, Ben Sosa'dan önce geldim buraya. Onun geleceği hakkında sorular sormuştum daha önce ama o da geldi. Kendisini takım arkadaşı olarak çok seviyorum. Ben ona o bana yardım edecek. Hepimiz hep beraber tüm takım arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Özel bir sebebi yok 37 numaranın. Oynadığım kulüplerde 7 numarayı seçmeyi seviyorum. Skrtel benim arkadaşım onun da etkisi olmuştur numarayı seçmekte ama özel bir sebebi yok dedi.

SPOR Filip Novak Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Dünya
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti 3. Sayfa
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı 3. Sayfa
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu Kültür Sanat
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4022 ile tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4022 ile tarihi rekorunu tazeledi
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
'Türkiye'nin Maldivleri' için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
"Türkiye'nin Maldivleri" için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı
Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak
Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak
Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek
Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Halit Ergenç
Spor Eddie Newton Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: SPOR Filip Novak Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 17:08:53. #1.15#
title