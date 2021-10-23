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Filede İzmir derbisi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Filede İzmir derbisi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3'te 3 yapan lider Arkasspor, yarın İzmir derbisinde galibiyeti bulunmayan Altekma ile karşı karşıya gelecek.

İZMİR (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3'te 3 yapan lider Arkasspor, yarın İzmir derbisinde galibiyeti bulunmayan Altekma ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. Arkasspor kazanarak zirvedeki yerini korumayı, Altekma ise ilk zaferini elde etmeyi hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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