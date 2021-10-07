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FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri

FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda iki grupta 6 maç oynandı.

FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda iki grupta 6 maç oynandı.

Fenerbahçe'den Min-Jae Kim, Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta ilk 11'de forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı.

FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda günün sonuçları şu şekilde:

A Grubu:

Güney Kore: 2 - Suriye: 1

Irak: 0 - Lübnan: 0

Birleşik Arap Emirlikleri: 0 - İran: 1

B Grubu:

Çin: 3 - Vietnam: 2

Suudi Arabistan: 1 - Japonya: 0

Avustralya: 3 - Umman: 1

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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