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FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri

FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 4 grupta 8 maç oynandı.

FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 4 grupta 8 maç oynandı.

Afrika Elemeleri ikinci turunda alınan sonuçlar şu şekilde:

B Grubu

Ekvator Ginesi : 2 - Zambiya : 0

Tunus: 3 - Moritanya: 0

C Grubu:

Liberya: 1 - Yeşil Burun Adaları: 2

Nijerya: 0 - Orta Afrika Cumhuriyeti: 1

E Grubu:

Ruanda: 0 - Uganda: 1

Mali: 5 - Kenya: 0

J Grubu:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 2 - Madagaskar: 0

Tanzanya: 0 - Benin: 1

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Haber: FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri - Haberler Spor
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