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FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti arasında yarın oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti arasında yarın oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas'ın yöneteceği müsabakada Ali Palabıyık da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görevini üstlenecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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