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FIFA 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
FIFA 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri

FIFA 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 2 karşılaşma oynandı.

FIFA 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 2 karşılaşma oynandı.

Sudan, evinde oynadığı maçta Gine ile 1-1 berabere kaldı. Gine, 56. dakikada Mohamed Bayo ile öne geçerken Sudan, Saifeldin Malik Bakhit ile 72. dakikada skoru eşitledi ve maç da bu skorla sona erdi.

Fas ise evinde Gine-Bissau'yu 5-0 yendi. Goller, Achraf Hakimi, Imran Louza, Ilyas Chaira, Ayoub El Kaabi ve Munir El Haddadi'den geldi.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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