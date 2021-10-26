FIBA Şampiyonlar Ligi: Pınar Karşıyaka: 67 - Baxi Manresa: 72

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Baxi Manresa'ya 67-72 mağlup oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk 2 maçını kazanan Pınar Karşıyaka, grubun 3. maçında 2'de 2 yaparak averajla grup lideri olan İspanya temsilcisi Baxi Manresa'yı konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 20-16 önde kapattı. İkinci periyotta konuk ekip baskın oynasa da Karşıyaka devreye 35-34'lük üstünlükle girdi. Çekişmeye sahne olan maçın üçüncü periyodunda üstünlüğünü koruyan yeşil-kırmızılılar, son periyoda 55-52'lik skorla önde girdi. Mücadelenin son setinde ise Karşıyaka, rakibinin etkili oyununa cevap veremedi ve maçta 72-67'lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

Öte yandan, Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, geçtiğimiz sezon aldığı ceza sebebiyle mücadeleyi tribünden takip etti.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Yohan Rosso xx, Oskars Lucis xx,Alexandre Deman xx

Pınar Karşıyaka: Michael Roll xx 12, Yunus Sonsırma x, Can Korkmaz x 3, Burak Yıldızlı x 2, James Blackmon x 2, Tony Taylor xx 6, Akil Mitchell xxx 18, Amath M'baye xx 14, Bonzie Colson xx 8, Mahir Ağva x, Berkan Durmaz x 2

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Baxi Manresa: Rafa Martinez xx 5, Daniel Perez x 2, Ismael Bako xx 4, Yankuba Sima xx 5, Guillem xx 6, Dani Garcia x, Chima Moneke xxx 10, Joe Thomasson xx 10, Luke Maye xxx 14, Elias Valtonen xx 7, Marcis Steinbergs x, Sylvain Francisxo xx 9

Başantrenör: Pedro Martinez

1. Periyot: 20-16 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 35-34 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 55-52 (Pınar Karşıyaka lehine)

(Salih Yılmazsoy/İHA)