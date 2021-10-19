FIBA Şampiyonlar Ligi: EWE Baskets: 81 Beşiktaş: 83

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında konuk olduğu Alman ekibi EWE Baskets takımını 83-81 yendi.

Siyah-beyazlılar maça; Jordan Bone, Isaiah Whitehead, Rondae Hollis - Jefferson, Dedric Lawson ve Furkan Haltalı beşiyle başladı. Tempolu geçen ilk çeyrek, 31-25 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçti.

İkinci periyotta rakibinin 21 sayısına 17 sayıyla cevap verebilen Beşiktaş, ilk yarıyı 52-42 geride tamamladı. Üçüncü çeyrekte üstün bir performans sergileyen Beşiktaş, final periyoduna 65-67 önde girdi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan son çeyrekte skor avantajını korumasını bilen Beşiktaş, salondan 81-83 galip ayrıldı. Maçtaki en skorer oyuncu 21 sayı kaydeden Rondae Hollis - Jefferson olurken, onu 18 sayıyla Jordan Bone ve 15 sayıyla Dedric Lawson takip etti.

Siyah-beyazlılar, grubun ilk maçında Hereda San Pablo Burgos ile deplasmanda karşılaşmış ve salondan 82-74 mağlup ayrılmıştı. - İSTANBUL

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