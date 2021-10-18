Fethiyespor tam yol ileri

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle zirveye damga vurdu. Son maçta şimdiye kadar hiç yenilmeyip, hiç gol yemeyen Gümüşhanespor'u evinde 4-2'yle geçen Fethiye, şampiyonluk yardışındaki gücünü gösterdi. Ligde ilk hafta mağlup olduktan sonra 19 puan toplayan Muğla temsilcisi, teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde attığı 26 golle 3'üncü Lig'deki 55 takım arasında en golcü ekip konumunda.

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