Fethiyespor koltuğu bırakmadı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 5 galibiyetle liderliğe kurulan Fethiyespor, takipçisi Orduspor 1967'yle oynadığı deplasman maçından 1-1'lik beraberlikle zirvede döndü.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 5 galibiyetle liderliğe kurulan Fethiyespor, takipçisi Orduspor 1967'yle oynadığı deplasman maçından 1-1'lik beraberlikle zirvede döndü. Ordu'da ilk yarıyı mağlup tamamlayan Fethiyespor, Nurettin'in 80'inci dakikadaki golüyle puan alıp liderlikten inmedi. Grupta 9 hafta içi maçının 7'si berabere biterken Muğla ekibi, zorlu deplasmanda rakiplerine yakalanmayıp avantaj kaybetmedi.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri