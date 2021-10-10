Fethiyespor'dan 9 yıl sonra gelen seri

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini alan ve zirvedeki yerini koruyan lider Fethiyespor, 9 yıl sonra 5'te 5 yaptı. En son 2012'de 2'nci Lig'de art arda Çankırıspor, Tepecikspor (D), Turgutluspor, İstanbul Güngörenspor (D) ve Bozüyükspor'u yenerek başarılı bir seri yakalayan lacivert-beyazlılar, bu sezon da Esenler Erokspor, İçel İdmanyurdu (D), Mardin 1969, Ofspor (D) ve Karabükspor engellerini aşarak aynı başarıyı tekrarladı.

Ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi alarak 15 puanla zirveye kurulan Fethiye temsilcisi, önümüzdeki hafta deplasmanda 1 puan gerisinde yer alan takipçisi Orduspor 1967'yi de yenmesi halinde profesyonel liglerde tarihinin en iyi galibiyet serisine imza atmış olacak. Rakip fileleri 21 kez sarsarak profesyonel liglerin en skorer takımı olan Fethiyespor, kalesinde ise 7 gol gördü. Lacivert-beyazlı takım sadece ilk maçında deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a 3-1 yenildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri