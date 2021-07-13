Spor festivali renkli görüntülere sahne oldu
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Spor festivali renkli görüntülere sahne oldu

Spor festivali renkli görüntülere sahne oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren spor festivali, görsel şölen ve müzik ziyafetiyle vatandaşları eğlenceli anlar yaşattı.

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren spor festivali, görsel şölen ve müzik ziyafetiyle vatandaşları eğlenceli anlar yaşattı. Festivalde yapılan gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu.

Çayırova Belediyesi'nin ilkini düzenlediği spor festivali, Akse Stadyumu'nda gerçekleşti. Cuma günü protokolün katılımıyla gerçekleşen açılışla başlayan festival büyük ilgi gördü. Festivalin açılış konuşmasını yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'nın geleceği olan gençlerle bir arada olmak ve birlikte eğlenmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Çiftçi, "Spor Kenti Çayırova" hedefi doğrultusunda adımlar atmaya ve çalışmalar yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

Karizma show düzenlendi

Stadın dört bir yanına kurulan her bir etkinlik alanında vatandaşlar keyifli dakikalar geçirdi. Gençler daha çok voleybol basketbol ve ayak tenisi gibi popüler sporlara yönelirken, çocuklar ise curling, okçuluk, dart gibi bu dönemin öne çıkan spor dallarına ilgi gösterdi. Sahada yer alan eğitmenler katılımcılar ile yakından ilgilendi. Eğitmenler, okçuluğa merak duyan çocuklara yay tutması, duruş pozisyonu gibi temel bilgileri aktardı. Festivale karate ve jimnastik ekipleri de katıldı. Festivalin ilk gününde karizma show gösterisi düzenleyen ekip, akrobasi sınırlarını zorlayan hareketleri ve smaçlarıyla stattaki izleyicilere büyük bir coşku yaşattı.

Yener Çevik ve Burak King konseri

Festivalin ikinci gününde Yener Çevik konser verdi. Sporun yanında eğlence ve müzik ziyafeti sunulan etkinlikte Yener Çevik sahnenin tozunu attı. İzleyicilerin katılımı ve coşkusuyla ortaya renkli görüntüler çıktı. Yener Çevik, Çayırova'da gördüğü güzel manzaradan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çocuklar artık sokaklarda oynamıyor, eskiden oynanan tüm oyunlar unutuluyor. Burada çocukların dışarıya çıkıp oyun oynamasını görmek onlara bunu hatırlatmak çok umut verici. Buna vesile olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve emeği geçen tüm herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Festivalin kapanışı ise sanatçı Burak King ile yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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