Kütahya'da, spor branşlarının tanıtımı ve vatandaşlara spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen Spor Festivali açılış töreniyle başladı.

Dumlupınar Stadı'nda, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Frig Fuarcılık iş birliğiyle bu yıl ilki gerçekleştirilen Spor Festivali'nde birçok spor branşında stantlar açıldı.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, Kütahya'nın birçok özelliğinin yanı sıra spor ile anılmasının da çok önemli olduğunu söyledi.

Sporun sağlık, kardeşlik, yardımlaşma, başarıyı yaşama ve başarısızlığa tahammül etmek olduğunu belirten Nayir, şöyle konuştu:

"Maalesef günümüzde zararlı alışkanlıklar çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Teknolojik bağımlılık da buna dahil olmak üzere gençlerimiz çok gereksiz şeylerle meşgul oluyorlar. Bizler gençlerimizi faydalı şeylerle meşgul ettikçe onları zararlı olan her türlü faaliyetten uzak tutacağımızı biliyoruz. Spor gibi insanı insana yanaştıran toplumsal bir olguyu biz geliştirip yaymadıkça zararlı alışkanlıkların önünü almamız mümkün olmayacaktır. Kütahya'mızda bu imkanlarımızı biz sporcularımıza verebildiğimiz müddetçe daha iyisini başarabilecek güzel örnekler göreceğiz. Gençlerimiz kendilerine idol, güzel örnekler istiyor. Hem sporda hem de ahlakıyla önder olmuş kişilere bakıyorlar."

Festival alanında bulunan sporcular arasında ileride Kütahya ve Türkiye'yi temsil edecek yetenekli sporcuların çıkacağına inandığını dile getiren Nayir, "Gayemiz bu." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen de festivalin kendi alanında Türkiye'de bir ilk olduğunu, amaçlarının festival alanında 30 spor branşında açılan stantlarla vatandaşlara branşları tanıtmak ve sporu sevdirmek olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezerek antrenörlerden bilgi aldı.

Bazı geleneksel spor dallarının da sergilendiği festivalde çeşitli branşlarda yapılacak şov ve gösterilerin yanı sıra konser etkinlikleri de düzenlenecek.

Festival, 7 Eylülde sona erecek.