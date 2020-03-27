SPOR Fenerbahçeli futbolcular telekonferans ile antrenmanda SPOR Fenerbahçeli futbolcular telekonferans ile antrenmandaİSTANBUL,(DHA) -Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.

SPOR Fenerbahçeli futbolcular telekonferans ile antrenmanda

İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular; teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.

Kaynak: DHA