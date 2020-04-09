SPOR Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyor SPOR Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyorİSTANBUL,(DHA) -Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor.

SPOR Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyor

İSTANBUL,(DHA) -

Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada sarı-lacivertli futbolcular hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertli futbolcular evlerindeki spor ekipmanları ile kuvvet, dayanıklılık ve denge çalışmaları gerçekleştirerek antrenmanlarına devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşılan video ile yapılan idmanlarda evde kal çağrısı da yapıldı.

Kaynak: DHA