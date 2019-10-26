Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu, cumhurbaşkanı erdoğan'ı bekliyor

Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu, cumhurbaşkanı erdoğan'ı bekliyor

SPOR Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorOlgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağan toplantısı saat 1230'da başlayacak.

26.10.2019 14:54
Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu, cumhurbaşkanı erdoğan'ı bekliyor

SPOR Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağan toplantısı saat 1230'da başlayacak.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katılacak.

Saat 12.30'da başlayacak toplantıya Erdoğan'ın saat 14.00'te katılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

VİDEO: Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu, cumhurbaşkanı erdoğan'ı bekliyor
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