SPOR Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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SPOR Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüMustafa AKIN - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

02.09.2020 18:29 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:38

SPOR Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Mustafa AKIN - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30'da başlayan idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla devam etti. İdmanın basına açık olan son bölümünde ise sarı lacivertli futbolcular 5'e 3 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile İsmail Yüksek antrenmanda yer almazken, Jose Sosa da çalışmalara katılmadı. Vedat Muriç ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

SPOR Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: DHA

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