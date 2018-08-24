Spor Fenerbahçe'ye İzmir'de coşkulu karşılama

Mustafa KÖPRÜLÜ - Mehmet CANDAN İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig 3'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, özel uçakla İzmir'e geldi. Sarı lacivertli takımı Adnan Menderes Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. Alanı, Şampiyon Fenerbahçe tezahüratlarıyla inleten sarı- acivertliler, teknik direktör Phillip Cocu ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar Fenerbahçe'yi çiçeklerle karşıladı. Fenerbahçe kafilesi daha sonra takım otobüsüyle kamp yapacağı otele hareket etti.