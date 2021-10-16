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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları yapan Fenerbahçeli futbolcular, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel idmanlarla günü noktaladı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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