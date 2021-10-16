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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 11.00'de ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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