Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile 17 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile 17 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-lacivertliler pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri