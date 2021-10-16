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Fenerbahçe Trabzon'da

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Fenerbahçe Trabzon'da

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe havayolu ile Trabzon'a geldi.

TRABZON (İHA) - Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe havayolu ile Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 9. haftasında Medical Park Stadyumu'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe havayolu ile kente geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla 18.30 sıralarında Trabzon'a gelen sarı-lacivertli takım için havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanında bekleyen otobüse binen sarı-lacivertli takım daha sonra konaklayacağı Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü mahallesindeki otele hareket etti. Fenerbahçe kafilesinin otobüsten inişi esnasında bir vatandaş, "Burası Trabzon, Rize değil" şeklinde tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından otel bölgesinden uzaklaştırılmaya çalışılan vatandaşa Fenerbahçe kafilesinde yer alanlar, "Terbiyesizlik yapma işine bak" yanıtını verdi.

Otel bölgesinde de geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-lacivertli takım otelde maç saatini beklemeye başladı. - TRABZON

Fenerbahçe Trabzon'da

Fenerbahçe Trabzon'da

Fenerbahçe Trabzon'da

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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