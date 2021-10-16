Fenerbahçe, Trabzon'a geldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi.

TRABZON (DHA) - Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi.

Saat 18: 30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na ulaşan sarı-lacivertliler için geniş güvenlik önemleri alındı. Dış hatlar giden yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Spor Haberleri
Mesut Özil sahada olacak mı? Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi

Mesut Özil sahada olacak mı? Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi

 Fenerbahçeliler'in beklediği mesaj geldi! Vedat Muriqi müjdesi

Fenerbahçeliler'in beklediği mesaj geldi! Vedat Muriqi müjdesi

 İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu

İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Kubilay Aka Tamer Karadağlı
Spor Marcao Muslera Hamit Altıntop Burak Elmas
Tüm Haberler Ekrem İmamoğlu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe, Trabzon'a geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 19:58:42. #1.12#