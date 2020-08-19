SPOR Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi SPOR Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmasını gerçekleştirdiErol Bulut oyuncularla tek tek ilgilendiAllahyar dışında tam kadro olarak çalışmalar başladıKaan ÜLKER - Ali DANAŞ / DÜZCE, (DHA) - Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki ilk çalışmasını bugün sabah yaptığı...

SPOR Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Erol Bulut oyuncularla tek tek ilgilendi

Allahyar dışında tam kadro olarak çalışmalar başladı

Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ/ DÜZCE, (DHA) - Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki ilk çalışmasını bugün sabah yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında dün gece saatlerinde Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. İlk çalışmasına bugün sabah saatlerinde yaptığı başlayan sarı-lacivertliler antrenmana, ısınma hareketlerinin ardından denge ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Fenerbahçe, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Teknik direktör Erol Bulut'un antrenmanda oyuncularla tek tek sohbet ederek ilgilendiği gözlendi.

ÜST DÜZEY ÖNLEMLER

Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde koronavirüs tedbirleri de üst seviyede. Kamp öncesi tesis çalışanlarına test yapılırken, çalışanların sarı-lacivertlilerin kamp süresi boyunca evlerine gitmeyeceği ve tesislerde kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA