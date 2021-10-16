Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla lider girerken, Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

Valencia'nın kadroda olması bekleniyor

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın Trabzonspor karşısında kadroda olması bekleniyor.

Ekvador Milli Takımı'nda mücadele eden tecrübeli santrforun, yolculuk ve yorgunluk sebebiyle Trabzonspor karşısında oynayıp oynayamayacağı merak konusuydu.

Milli maçın ardından özel uçakla Türkiye'ye gelen Valencia'nın maç kadrosunda yer alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Serdar Aziz'un durumu maç saati netleşecek

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz'in sağlık durumu, maç saatinde netlik kazanacak.

A Milli Takım'da gözünden yaşadığı yaralanma sebebiyle sakatlığı bulunan oyuncunun durumu, maç saatinde kesinleşecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Trabzonspor karşısında oynatmayı düşündüğü muhtemel ilk 11 şöyle:

Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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 Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
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