Fenerbahçe Safiport ve Galatasaray, Avrupa Ligi'nde rakiplerini konuk edecek - Haberler Spor
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Fenerbahçe Safiport ve Galatasaray, Avrupa Ligi'nde rakiplerini konuk edecek

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe Safiport ve Galatasaray, Avrupa Ligi'nde rakiplerini konuk edecek

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Safiport ve Galatasaray, 4. hafta maçlarında yarın rakiplerini konuk edecek.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Safiport ve Galatasaray, 4. hafta maçlarında yarın rakiplerini konuk edecek.

Fenerbahçe Safiport, Macaristan temsilcisi Sopron Basket'le Metro Enerji Salonu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ise Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadelede Fransa'nın Basket Landes ekibini ağırlayacak.

Geride kalan 3 hafta sonunda iki ekibin de bir galibiyet ve iki yenilgisi bulunurken, Fenerbahçe Safiport 5'inci, Galatasaray ise 6'ncı sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin rakibi Sopron Basket, organizasyona 3'te 3'le başlayıp grupta ilk sırada yer alırken, sarı-kırmızılıların konuk edeceği Basket Landes iki galibiyet, bir yenilgiyle ikinci basamakta bulunuyor.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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