Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu

Alina Iagupova: Daha iyisini yapmak için çalışacağız

Manolya Kurtulmuş: Hedef Euroleague şampiyonluğu

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Yeni sezona Kadınlar Euroleague'de aldığı Galatasaray galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Safiport, gözünü Euroleague şampiyonluğuna dikti.

Williams, hedefledikleri Euroleague şampiyonluğu için ise, "Hedefimiz, Euroleague'de en ileriye gidebilmek. Büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Ben kişisel olarak da Final-Four'a koronavirüs testim pozitif çıktığı için katılamamıştım. Benim de kişisel hedefim Final-Four'a gitmek" açıklamasında bulundu.