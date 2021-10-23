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Fenerbahçe, Ruhan Arda Aksoy'la profesyonel sözleşme imzaladı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Ruhan Arda Aksoy'la profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinden yetişen Ruhan Arda Aksoy ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinden yetişen Ruhan Arda Aksoy ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu sonuna kadar devam edecek sözleşmenin imza törenine sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar, idari menajer Kemal Aslan ve genç futbolcunun ailesi katıldı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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